"Dlaczego oni to robią? Bo mogą"

Rękami Trybunału Julii Przyłębskiej PiS usunął Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich - napisał w mediach społecznościowych lider Polski 2050 Szymon Hołownia, odnosząc się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu o kadencji RPO. Komentował to również na konferencji prasowej. - Nawet jak na standardy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jest to wydarzenie bez precedensu - ocenił.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją. Kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września 2020 roku. Wniosek do trybunału złożyli w tej sprawie posłowie PiS.

"Julia Przyłębska ogłosiła, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma większości w tym parlamencie"

- Znaleźliśmy się w sytuacji zupełnie bez precedensu, sytuacji, w której organ tak naprawdę upartyjniony do szpiku kości i będący wprost emanacją woli politycznej partii rządzącej wziął się za przykrywanie kompetencji i praw konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej w sposób tak ewidentnie niezgodny z prawem i polską konstytucją, że nawet jak na standardy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jest to wydarzenie bez precedensu - ocenił Hołownia.

Jak mówił, w związku z decyzją TK wydarzyła się "jedna bardzo konkretna rzecz". - Julia Przyłębska ogłosiła, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma większości w tym parlamencie. To jest ten komunikat, który powinien dotrzeć do nas po tym, co się dziś rano stało. Nie mają większości w parlamencie, więc nie są w stanie przeprowadzić swojego Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z czym będą po raz kolejny łamali ustawy i konstytucję, żeby jakiegoś p.o. Rzecznika albo jeszcze jakąś inną formę, którą sobie wynajdą, wprowadzić do polskiego prawa - powiedział Hołownia.