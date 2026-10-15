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Adam Bodnar: być może pojawi się wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

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Bogdan Święczkowski
Adam Bodnar: być może pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Senator KO i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien dopuścić do orzekania sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Mówił też, że "być może pojawi się jakiś wniosek" prokuratury o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu.

W Trybunale Konstytucyjnym prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy pięciorga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie w obecności prezydenta.

- Pan sędzia Święczkowski powinien dopuścić pana sędziego Berka do orzekania, tak samo jak powinien dopuścić czwórkę innych sędziów, którzy już kilka miesięcy temu przeprowadzili podobną procedurę - ocenił w "Kropce nad i" TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich i były minister sprawiedliwości.

Bodnar o immunitecie Święczkowskiego

Jak mówił Bodnar w programie, "być może pojawi się jakiś wniosek ze strony prokuratury o uchylenie immunitetu" Bogdana Święczkowskiego.

- Ja uważam, że w ogóle należałoby ponownie złożyć wniosek w kontekście Pegasusa, który już raz przez prokuraturę został złożony, i który dotyczył pana Święczkowskiego - powiedział senator.

W sytuacji przywołanej przez Bodnara Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego nie wyraziło zgody na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej.

Monika Olejnik zwróciła uwagę, że nawet jeśli Święczkowski straci immunitet, to wciąż będzie prezesem TK. - Ale być może w takich sytuacjach są procedury, które pozwalałyby na to, żeby funkcję na jakiś określony czas przejęła osoba, która jest sędzią najstarszym stażem. Tak że są tego typu możliwości - powiedział Bodnar.

Politycy PiS "bronią swoich zdobyczy" w TK

Adam Bodnar skomentował w rozmowie także protest zwolenników PiS przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w tym tygodniu. Monika Olejnik pytała, dlaczego politycy PiS podburzają ludzi. - Myślę, że bronią swoich tych zdobyczy - odpowiedział.

- Bo przecież to, co się stało w 2016 roku, czyli podporządkowanie Trybunału, pozwoliło Kaczyńskiemu na to, aby przyjmować ustawy bez jakiejkolwiek kontroli konstytucyjnej. Czyli mógł zmieniać spokojnie ustrój państwa poprzez podporządkowanie sądów, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, prokuratury, mediów publicznych - wymieniał gość TVN24.

Zdaniem Bodnara głośny wyrok TK w sprawie "trzeciej przesłanki aborcyjnej" stanowił to, że Trybunał stał się "aktywnym graczem". Mówił również, że jest "przerażony" tym, iż Karol Nawrocki nie wyklucza współpracy z Konfederacją Korony Polskiej - partią Grzegorza Brauna.

Bodnar nazwał Brauna "głównym antysemitą w polskiej polityce". - Po drugie, ten Grzegorz Braun ostatnio powiedział, że trzeba odbudować Nord Stream i stanął obok polityków Alternative für Deutschland, AfD - wskazał. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Adam BodnarTrybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiKonstytucja RPprawoKarol NawrockiProkuraturaPrezydent RPGrzegorz Braun
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