Sejm skierował do dalszych prac w komisji poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego w sprawie częściowej dekryminalizacji aborcji. Antonina Lewandowska z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA i profesor Maciej Socha kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku w programie "Tak jest" zgodzili się, że jest to krok w dobrą stronę. Profesor Socha przytoczył przykład zgwałconego transpłciowego mężczyzny, któremu trzykrotnie odmówiono przeprowadzenia aborcji. - Skalpel się w kieszeni otwiera – powiedział.

Antonina Lewandowska z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA oceniła w programie "Tak jest" w TVN24, że to "dobry kierunek i dobry znak", ale zastrzegła, że "to zdecydowanie za mało i zdecydowanie za późno". - Kwestia aborcji powinna była zostać zaopiekowana legislacyjnie na samym początku rządu obecnej koalicji. To, że dzieje się to dopiero teraz i w tak okrojonej formie, jest wyraźnym znakiem, że cały czas aborcja rozgrywana jest przede wszystkim jako temat polityczny, a nie jako temat, który dotyczy życia i zdrowia kobiet – podkreśliła.