"To zło jest wciąż namacalne". Premier na uroczystościach rocznicy zbrodni katyńskiej

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Od rana trwają uroczystości upamiętniające 85. rocznicę zbrodni. - Tamto zło zostało pokonane, żyjemy dzisiaj w niepodległej, suwerennej, wolnej ojczyźnie, ale zło, które było źródłem tej zbrodni, nadal czai się wokół nas - mówił podczas obchodów premier Donald Tusk.

W niedzielę w Warszawie odbywają się centralne obchody upamiętniające 85. rocznicę zbrodni katyńskiej, organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Federację Rodzin Katyńskich oraz Muzeum Wojska Polskiego wraz z Muzeum Katyńskim.

W obchodach biorą udział m.in. premier Donald Tusk oraz marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Prezydent upamiętni rocznicę w Krakowie, gdzie złoży wieniec przed Krzyżem Katyńskim na placu im. ojca Adama Studzińskiego.

Tusk: dzisiaj nie możemy milczeć

- Zawsze wtedy, kiedy czcimy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, chyba każdy z nas czuje, że milczenie jest donośniejsze, że cisza jest donośniejsza niż najgęstsze przemówienie, bo przecież brakuje słów, brakuje definicji, aby zrozumieć ogrom i bezsens zbrodni. Nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z triumfem zła - mówił premier Tusk.

- Nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że ofiary, ci, którzy służą dobrej sprawie, bywają bezsilne. Nie przyjmujemy do wiadomości, nie potrafimy o tym mądrze mówić, kiedy widzimy, jak zło pokonuje dobro, kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylicę niewinnym. Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, którzy zginęli - ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Ale dzisiaj nie możemy milczeć - podkreślił szef rządu.

Tusk przestrzegł, że "co prawda, tamto zło zostało pokonane, żyjemy dzisiaj w niepodległej, suwerennej, wolnej ojczyźnie, ale zło, które było źródłem tej zbrodni, nadal czai się wokół nas". Wspomniał o rosyjskim ataku w mieście Sumy, do którego doszło w niedzielę rano. - To zło jest wciąż namacalne, widoczne. I tak jak od wieków, tak i dzisiaj, to zło zagraża. Zagraża naszym sąsiadom, zagraża pokojowi - mówił.

"Nikt kto podniesie rękę na Polskę, nie będzie mógł tego zrobić bezkarnie"

- Dzisiaj podejmujemy gigantyczne wysiłki, jako naród, jako państwo polskie, żeby żadna tego typu katastrofa, tego typu zbrodnia się nie powtórzyła, żeby Polacy już nigdy nie byli bezsilnymi ofiarami - stwierdził premier. Dodał, że "nikt kto podniesie rękę na Polskę, nie będzie mógł tego zrobić bezkarnie".

Tusk podkreślał, że "musimy walczyć z kłamstwem, z podłością, z dezinformacją, z wrogą propagandą, która płynie każdego dnia, każdej godziny", że "musimy każdego dnia, solidarnie, razem budować siłę Polski".

- Nasza pamięć ma wtedy najgłębszy sens, kiedy wyciągamy z niej właściwe wnioski. I pamięć o tych ofiarach będzie nie tylko źródłem wzruszeń, ale przede wszystkim źródłem naszej siły. Głęboko w to wierzę, tak, jak wierzę w Polskę - oznajmił Tusk.

"Katyń to nie tylko historia. To bolesna rana"

"Niemal 22 tysiące oficerów, urzędników, lekarzy, nauczycieli - elita narodu. Bezwzględnie zamordowanych przez Sowietów. Ich jedyną 'winą' była wierność Polsce" - napisał w niedzielę prezydent Andrzej Duda w serwisie X. Podkreślił, że przez dziesięciolecia komuniści systemowo zwalczali prawdę o Katyniu, a sprawcy tej zbrodni nigdy nie zostali ukarani.

"Oddając hołd pomordowanym, czcimy Ich honor, niezłomność i patriotyzm. Niech Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jednoczy nas – Polaków – w zadumie nad ceną wolności. Ta 'armia cieni' wciąż stoi u boku żołnierzy Rzeczypospolitej. Cześć i chwała Bohaterom!" - zakończył prezydent.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 13, 2025

"Katyń to nie tylko historia. To bolesna rana, która nie pozwala zapomnieć o tej okrutnej zbrodni i prawdzie ukrywanej przez lata. To przestroga, by zawsze wystrzegać się zła i kłamstwa. Uczcijmy dziś pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej" - napisała w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która w niedzielę rano złożyła wieniec przed Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

pic.twitter.com/4Soy936sMc — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) April 13, 2025

Rok bohaterów

Decyzją Sejmu rok 2025 jest Rokiem Polskich Bohaterów z Katynia, Miednoje, Charkowa i Bykowni.

5 marca 1940 roku sowieckie Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej oraz także m.in. w Kijowie.

Konsekwencją tej decyzji była Zbrodnia Katyńska, w wyniku której funkcjonariusze NKWD rozstrzelali około 22 tysiące polskich obywateli, w tym prawie 15 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej.

