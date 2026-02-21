5-latka wypadła z balkonu. Policja zatrzymała ojca

Radiowóz policyjny (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Olszyna w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka lubańskiej policji podkomisarz Justyna Bujakiewicz-Rodzeń przekazała, że 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze. - Dziecko było przytomne w czasie transportu do szpitala - powiedziała policjantka.

Policja nie udzieliła informacji o obrażeniach, jakie odniosło.

Ojciec dziecka był pijany

Wiadomo, że 5-latka w chwili wypadku znajdowała się pod opieką ojca. Mężczyzna był pijany. - Badanie wykazało 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, ale czynność z jego udziałem będą przeprowadzane w niedzielę, po tym jak wytrzeźwieje - powiedziała rzecznika policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Aleksandra Sapeta