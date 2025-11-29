Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

100 milionów dolarów. Dużo czy mało? Jest wpis Sikorskiego

Radosław Sikorski
Sikorski o zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo: potwierdzenie słuszności zamykania rosyjskich konsulatów
Źródło: TVN24
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do swojej wcześniejszej wypowiedzi w sprawie wydatków na zakup amerykańskiej broni, która zostanie przekazana Ukrainie. Kwota, wydana przez Polskę, ma sięgnąć 100 milionów dolarów.

RADOSŁAW SIKORSKI BĘDZIE GOŚCIEM SOBOTNICH "FAKTÓW PO FAKTACH" W TVN24. OGLĄDAJ TAKŻE W TVN24+

"Ciekawa informacja dla tych, którzy twierdzili, że $100 mln to dużo" - napisał w sobotę rano na platformie X szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski. "Przypominam, że PKB Niemiec jest około 5 razy większe od Polski" - dodał.  

Sikorski nawiązał do piątkowego wpisu ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy, który poinformował, że "bardzo docenia decyzję Bundestagu o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy do 11,5 miliarda euro w budżecie na 2026 rok".

Sikorski "podjął decyzję"

W zeszły czwartek Sikorski udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN, w którym mówił między innymi o aktach dywersji na polskiej kolei.

"Właśnie podjąłem decyzję". Sikorski zapowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Właśnie podjąłem decyzję". Sikorski zapowiada

- Mieliśmy już wcześniej podpalenia, zamachy w innych krajach Unii Europejskiej, ale to była inna próba i wiemy, które konkretne służby zlecały to zadanie sprawcom, żeby spowodowali chaos i śmierć - dodał szef MSZ.

Ogłosił, że "właśnie podjął decyzję", która jest "część reakcji" na ostatnie incydenty: - Wydamy 100 milionów dolarów na amerykańską broń, która zostanie przekazana Ukrainie - zapowiedział Sikorski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
BIZNES
Satelita ICEYE SAR Gen4
"Pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa"
METEO
imageTitle
Polki zachwycają w Budapeszcie. Szeremeta i Kuczewska mistrzyniami Europy
EUROSPORT
Spowodował kolizję i uciekł
Spowodował kolizję i uciekł. Zatrzymali go kilka godzin później, był pijany. Nieoficjalnie: to wójt
Trójmiasto
imageTitle
Dobre wieści z Ruki. Trwają skoki
RELACJA
Donald Trump
Trump: anuluję wszystkie te rozporządzenia
Świat
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Kierowcy, tu trzeba uważać. IMGW ostrzega
METEO
rosyjski tankowiec
Atak na tankowce floty cieni. "Znaczący cios dla rosyjskiego tranzytu ropy"
Świat
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mała dziewczynka" zauważyła na podwórku zmarzniętą seniorkę. Jej reakcja była błyskawiczna
Łódź
86-letnia kobieta zginęła w pożarze
86-latka zginęła w pożarze. Opiekunka próbowała ją ratować, z poparzeniami trafiła do szpitala
Lublin
Władimir Putin
"Cele Putina są cały czas takie same"
Polska
imageTitle
Dobiegły do ćwierćfinałów. Marcisz i Skinder z punktami Pucharu Świata
EUROSPORT
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
METEO
imageTitle
Dżoker Płacheta. Polak bohaterem
EUROSPORT
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. "Jedna z największych masowych akcji serwisowych"
Świat
Trojena
Budżet przekroczony 25 razy. Saudyjskie marzenie za biliony dolarów
BIZNES
Rustem Umierow
Delegacja z Kijowa w drodze do USA. "Zadanie jest jasne"
Świat
imageTitle
Ważą się losy sobotniego konkursu w Ruce
EUROSPORT
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Białymstoku
Stał w korku i nagle zjechał na chodnik. Nagranie
Białystok
Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Kolejny kraj dołącza do WOŚP. Owsiak pokazał nowy plakat
Polska
Donald Tusk
Tusk "przypomina" sojusznikom. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"
Polska
imageTitle
Świątek nie chce popełnić błędu Federera
EUROSPORT
Andrij Jermak
Był najbliżej Zełenskiego, podał się do dymisji. "Idę na front"
Świat
43-latka zatrzymano w Bogatyni
"Najprawdopodobniej celowo" potrącił pieszą, później uciekł
Wrocław
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
BIZNES
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zakopali ciało w lesie i przykryli gałęziami. Jest wyrok sądu
WARSZAWA
Młody Norweg zaginął po wyjściu z klubu w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł na skutek pobicia. Jego znajomi przenieśli ciało na łóżko i wezwali pogotowie
Łódź
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Dąb był pomnikiem przyrody jedynie przez dwa tygodnie. Deweloper dostał karę
Tomasz Mikulicz
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica