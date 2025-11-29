100 milionów dolarów. Dużo czy mało? Jest wpis Sikorskiego

Sikorski o zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo: potwierdzenie słuszności zamykania rosyjskich konsulatów Źródło: TVN24

"Ciekawa informacja dla tych, którzy twierdzili, że $100 mln to dużo" - napisał w sobotę rano na platformie X szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski. "Przypominam, że PKB Niemiec jest około 5 razy większe od Polski" - dodał.

Ciekawa informacja dla tych, którzy twierdzili, że $100 mln to dużo.

Przypominam, że PKB Niemiec jest około 5 razy większe od Polski. https://t.co/GL8voQufyN — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 29, 2025 Rozwiń

Sikorski nawiązał do piątkowego wpisu ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy, który poinformował, że "bardzo docenia decyzję Bundestagu o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy do 11,5 miliarda euro w budżecie na 2026 rok".

Sikorski "podjął decyzję"

W zeszły czwartek Sikorski udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN, w którym mówił między innymi o aktach dywersji na polskiej kolei.

- Mieliśmy już wcześniej podpalenia, zamachy w innych krajach Unii Europejskiej, ale to była inna próba i wiemy, które konkretne służby zlecały to zadanie sprawcom, żeby spowodowali chaos i śmierć - dodał szef MSZ.

Ogłosił, że "właśnie podjął decyzję", która jest "część reakcji" na ostatnie incydenty: - Wydamy 100 milionów dolarów na amerykańską broń, która zostanie przekazana Ukrainie - zapowiedział Sikorski.

