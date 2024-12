W zemście za decyzję urzędników rozpylał gaz w starostwie

70 osób, które znajdowały się w tym czasie w starostwie, ewakuowano. Jedna z pracownic starostwa trafiła do szpitala. Diagnoza lekarska to poparzona krtań oraz drogi oddechowe.

Nie było to pierwsze tego typu zdarzenia

Do takiego samego zdarzenia doszło dwa miesiące wcześniej, 18 października. Wtedy również sparaliżowało to pracę starostwa, a osoby znajdujące się w budynku należało ewakuować.

W czwartek, 19 grudnia policjanci zapukali do jego drzwi. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony ich wizytą. 49-letni mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie przyznał się, że to on dwa razy rozpylił gaz w starostwie.

Powodem była zemsta za decyzję urzędników

"Pobudki, jakie skłoniły go do takiego zachowania, to wydanie decyzji administracyjnej wykluczającej posiadanie przez niego uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi" - informuje opolska policja.