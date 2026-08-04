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Opole

Jechał o 77 kilometrów na godzinę za szybko. Szybka kara dla motocyklisty

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Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja opolska
167 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Z taką prędkością jechał motocyklista zatrzymany przez policjantów ze Strzelec Opolskich. Za przekroczenie limitu stracił prawo jazdy na trzy miesiące, dostał mandat i 15 punktów karnych.

W poniedziałek funkcjonariusze drogówki w Strzelcach Opolskich zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki Suzuki, który przekroczył prędkość na drodze krajowej numer 94.

"Pomiar wykazał, że cyklista poruszał się z prędkością 167 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 77 kilometrów na godzinę" - poinformowała opolska policja.

Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90
Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90
Źródło zdjęcia: Policja opolska

Za popełnione wykroczenie policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy za pokwitowaniem na okres trzech miesięcy. Mężczyzna został również ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Strzelce Opolskiemotocyklista
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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