Opole Jechał o 77 kilometrów na godzinę za szybko. Szybka kara dla motocyklisty Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja opolska

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W poniedziałek funkcjonariusze drogówki w Strzelcach Opolskich zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki Suzuki, który przekroczył prędkość na drodze krajowej numer 94.

"Pomiar wykazał, że cyklista poruszał się z prędkością 167 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 77 kilometrów na godzinę" - poinformowała opolska policja.

Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90 Źródło zdjęcia: Policja opolska

Za popełnione wykroczenie policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy za pokwitowaniem na okres trzech miesięcy. Mężczyzna został również ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.