Jechał o 77 kilometrów na godzinę za szybko. Szybka kara dla motocyklisty
W poniedziałek funkcjonariusze drogówki w Strzelcach Opolskich zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki Suzuki, który przekroczył prędkość na drodze krajowej numer 94.
"Pomiar wykazał, że cyklista poruszał się z prędkością 167 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 77 kilometrów na godzinę" - poinformowała opolska policja.
Za popełnione wykroczenie policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy za pokwitowaniem na okres trzech miesięcy. Mężczyzna został również ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.
Źródło: tvn24.pl