Opole Zabójstwo w dniu ślubu. Zarzut dla męża Oprac. Svitlana Kucherenko |

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Do zabójstwa doszło 20 września w Skorogoszczy, w dniu zawarcia przez parę związku małżeńskiego. Jak informuje prokuratura, byli związani ze sobą przez wiele lat.

"47-letni Mariusz K. zadając między innymi cios tępym narzędziem w głowę swojej żony, pozbawił ją życia" - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Po zatrzymaniu mężczyzna wymagał pomocy medycznej, ponieważ próbował odebrać sobie życie. Z tego powodu, przez kilka tygodni, nie było możliwe przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych. Mimo to prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, Mariusz K. trafił do aresztu. Ze względu na stan zdrowia został osadzony w jednostce penitencjarnej dysponującej oddziałem szpitalnym.

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Usłyszał zarzut zabójstwa żony

12 października do Prokuratury Rejonowej w Brzegu wpłynęła informacja o poprawie stanu zdrowia podejrzanego. Tego samego dnia ogłoszono mu zarzut i został przesłuchany.

"Podejrzany nie przyznał się do zarzucanej zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytania swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia swoją żonę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym" - opisuje prokurator Stanisław Bar.

Powołano biegłych lekarzy psychiatrów, który mają ocenić poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zbrodni. Prokuratura oczekuje również na opinię biegłego medyka sądowego dotyczącą mechanizmu śmierci kobiety. Zlecono także badania odzieży podejrzanego oraz przedmiotów, które mogły zostać wykorzystane do zadawania ciosów ofierze.

Mariuszowi K. grozi kara od 10 do 30 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.