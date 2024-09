"Co 6-8 godzin odbieramy dane, wygenerowane z kolejnych przelotów satelitów, w obszarach wskazanych przez IMGW-PIB (woj. dolnośląskie i opolskie, częściowo lubuskie, śląskie i małopolskie)" - pisze nam w mailu Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Eksperymentalny projekt, który miał ruszyć wiosną przyszłego roku

"Jest to projekt eksperymentalny, wyprzedzający planowaną na wiosnę 2025 r. współpracę między IMGW-PIB, CIK CBK PAN, a polsko-fińską firmą ICEYE, twórcą największej cywilnej konstelacji satelitów radarowych obserwujących Ziemię, uruchomiony ad-hoc w związku z krytyczną sytuacją hydrologiczną" – zaznacza rzecznik.

Raz na dobę informacja o szacunkowej głębokości zalania

"Opóźnienie danych, w stosunku do przelotu satelity to ok 2-3h. Raz na dobę spływają dane poddane głębszej weryfikacji; wtedy też otrzymujemy informację o szacowanej głębokości zalania" - podkreśla Grzegorz Walijewski.