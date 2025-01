Pod prąd na autostradzie A4. Nagranie

Nagranie przysłał pan Ryszard, który akurat jechał tą drogą.- Jest to wypadek na A4, konkretnie nitka od Wrocławia do Katowic. Nagranie jest z około godziny 15:45. Dosyć często jeżdżę tą drogą. Część kierowców, nie czekając na instrukcje od służb postanowiła wrócić do najbliższego zjazdu, czyli Gogolin - Kędzierzyn - Opole, jadąc pod prąd. Na tej drodze nie było służb, ale policja stała na miejscu wypadku, a korek ciągnął się dobre trzy, cztery kilometry - skomentował. - Pod koniec filmu widać, że jedzie samochód techniczny, natomiast jak ja dojechałem do zjazdu na Kędzierzyn, to tam była już zablokowana możliwość jazdy. Nie można było tam wjechać - dodał.