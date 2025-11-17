Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 listopada, po godzinie 22 na ulicy Kośnego w Opolu. Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. - Na ten moment mogę przekazać, że wczoraj w godzinach wieczornych doszło do zatrzymania policjantki pracującej w pionie wykroczeń jednej z opolskich komend. Zatrzymanie dotyczyło podejrzenia o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu oraz niezastosowania się do poleceń wydawanych przez funkcjonariusza, który chciał przeprowadzić kontrolę drogową - poinformował Kontakt24 prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zatrzymanie kobiety w Opolu Źródło: Kontakt24/ Internauta

- W trakcie wykonywania czynności kobieta odmówiła wykonania testu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, w związku z czym pobrano krew do badania. Czekamy na wyniki - dodaje Bar.

W tej sprawie cały czas prowadzone są czynności w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia dolności. - Jest możliwość zawieszenia w czynnościach służbowych, ale decyzję podejmie prokurator po wykonaniu czynności - tłumaczy prokurator.

