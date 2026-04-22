Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Ponad 25 tysięcy krótkich połączeń miesięcznie. Tak blokował numer 112

Ustalenia wskazywały, że na 112 ktoś dzwoni z lasu. Policjanci przeszukiwali wytypowany teren
Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim w województwie opolskim
Źródło: Google Earth
Wykonywał tysiące bardzo krótkich połączeń, blokując w ten sposób numer alarmowy 112. Dzwonił z telefonów bez karty sim. Działał tak przez ponad rok. 61-latek nie potrafił wytłumaczyć dlaczego.

Policjanci z komendy powiatowej w Oleśnie szukali osoby, która blokowała numer alarmowy 112, wykonując tysiące bardzo krótkich połączeń. Trwało to ponad rok i znacząco utrudniało pracę służbom ratunkowym. Z policyjnych ustaleń wynika, że miesięcznie takich krótkich, kilkusekundowych połączeń było nawet ponad 25 tysięcy.

"Tak krótki czas połączenia znacznie utrudniał namierzenie sygnału, jednocześnie skutecznie blokował linię alarmową. A blokowanie numeru 112 mogło stanowić zagrożenie dla osób rzeczywiście potrzebujących pomocy" - pisze w komunikacie opolska policja.

Przeszukiwali las

Policjanci przez kilka miesięcy analizowali możliwe źródło połączeń. Ustalili miejsce nadawania sygnału, ale początkowo wskazywało ono na obszar leśny, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy. Przez mało precyzyjny obszar nadawania sygnału czynności prowadzone były w wielu miejscach.

Ustalenia wskazywały, że na 112 ktoś dzwoni z lasu. Policjanci przeszukiwali wytypowany teren
Źródło: Policja Olesno
Źródło: Policja Olesno
Źródło: Policja Olesno

"W końcu, na podstawie zebranych materiałów, policjanci wytypowali osobę odpowiedzialną za blokowanie numeru alarmowego 112. To 61-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Połączenia wykonywał z dwóch telefonów komórkowych, ale bez użycia karty sim (wykorzystując opcje połączenia tylko alarmowe). Urządzenia te zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie" - informuje opolska policja. 61-latek przyznał się, ale nie potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego to robił. Za swoje działania odpowie przed sądem.

Za nieuzasadnione, umyślne blokowanie numerów alarmowych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Udostępnij:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

