Opole Wyrok za zabójstwo. Jeden skazany, drugi się ukrywa Oprac. Svitlana Kucherenko |

Areszt dla podejrzanych o zabójstwo Źródło wideo: Policja Nysa Źródło zdj. gł.: Nyska policja

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Do zabójstwa doszło 14 czerwca 2025 roku w mieszkaniu w Nysie (Opolskie), w którym przebywali Igor E., Serghei S. oraz Dimitrian E. Wszyscy byli obywatelami Mołdawii i przyjechali do Polski w celach zarobkowych.

"Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Nysie pozwoliło postawić w stan oskarżenia dwóch obywateli Mołdawii - Igora E. oraz Sergheia S. (47-letniego w dniu zbrodni). Mężczyznom zarzucono, że w dniu 14 czerwca 2025 r. zadając cios nożem w klatkę piersiową pokrzywdzonego - Dimitriana E. spowodowali rozległy krwotok, który doprowadził do jego śmierci" - poinformował prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Śledczy nie ustalili, który z oskarżonych zadał śmiertelny cios. Zebrane dowody wskazywały jednak, że obaj wcześniej stosowali przemoc wobec pokrzywdzonego.

"Pomiędzy pokrzywdzonym a Igorem E. i Sergheiem S. dochodziło do aktów przemocy. Ustalono także, że pokrzywdzony obawiał się oskarżonych. Dokonując odczytu danych z telefonu ofiary okazało się, że zarejestrował on fragment awantury poprzedzającej zabójstwo" - dodał prokurator.

Według śledczych konflikt mógł nasilić się po tym, jak pokrzywdzony zdecydował się wyprowadzić ze wspólnego mieszkania.

Dwie osoby z zarzutami zabójstwa Źródło zdjęcia: Nyska policja

Nie przyznali się do winy

Igor E. oraz Serghei S. nie przyznali się do winy. Każdy z nich twierdził, że to nie on ugodził ofiarę. 21 września 2026 roku Sąd Okręgowy w Opolu skazał Igora E. na karę 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa Sergheia S. będzie rozpatrywana osobno. Jego miejsce pobytu nie jest obecnie znane. Po uchyleniu tymczasowego aresztowania mężczyzna zaczął się ukrywać.