Po powodzi w Nysie zawiadomili prokuraturę

Jak poinformował we wtorek Stanisław Bar - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, zawiadomienia wpłynęły do Prokuratury Rejonowej w Nysie i zostały przyjęte do jednego postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Opolu z uwagi na to, że ich przedmiotem jest de facto jedno zdarzenie meteorologiczne, jakim była powódź.

Chce sprawdzenia ewakuacji szpitala

Przygotowują referendum w sprawie odwołania władz

Część mieszkańców Nysy chce natomiast odwołać władze miasta. 12 grudnia rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. "Czy my możemy tym ludziom jeszcze zaufać? Mieliśmy czas powodzi. To, co się działo, to po prostu przykro się na to patrzyło. A to, że mogło być normalnie, wystarczyło spojrzeć chociażby na Paczków i to, jak tam zachowywał się gospodarz miasta. U nas był burmistrz, ale gospodarza nie było" - powiedział Patryk Cichy, jeden z inicjatorów referendum w rozmowie Radia Opole.