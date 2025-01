W nocy na trasie Opole-Wrocław doszło do awaryjnego zatrzymania pociągu Intercity. Maszynista zgłosił usterkę, chwilę później stracił przytomność. Mimo reanimacji, 67-latka nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po północy w okolicy miejscowości Nowa Jamka pod Opolem. Dyżurny otrzymał informację o zatrzymaniu krążenia maszynisty, który prowadził pociąg osobowy relacji Opole-Wrocław. Podróżowało nim około 130 osób.

- Decyzją prokuratury ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia - dodała policjantka.

Kierowniczka pociągu prowadziła reanimację

- Maszynista zatrzymał pociąg z powodu usterki, w trakcie naprawy urwał się z nim kontakt. Kiedy kierowniczka pociągu poszła do kabiny maszynisty, by sprawdzić, co się dzieje, mężczyzna był nieprzytomny. Rozpoczęła reanimację i wezwała pogotowie ratunkowe. Niestety, maszynista zmarł. Na ten moment nie wiemy, jakie są przyczyny jego śmierci - zrelacjonowała Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.