- Domagamy się pełni praw dla każdego i każdej z nas. Żądamy zmian, które nie kosztują nic, a dają wiele. Będziemy po nie maszerować do skutku, aż nastanie Nasza Era - tak do udziału w marszu równości zachęcało Stowarzyszenie Tęczowe Opole.

- Jesteśmy w związku od sześciu lat. I tu w Polsce nie mamy żadnych praw. Związki partnerskie potrzebne są "od wczoraj" - powiedziała jedna z uczestniczek pochodu. Zapytana o to, dlaczego tak się dzieje, że na zalegalizowanie związków wciąż trzeba czekać, powiedziała, że widocznie "nie jest to priorytet". - Myślę, że to nie stoi jako pierwszy priorytet na liście zadań do wykonania. Są pewne postulaty, które są realizowane wcześniej ze względu na wybory, które się zbliżają. Mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni, bo mamy dość - dodała.