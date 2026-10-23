Samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło przed godziną 7 na drodze krajowej nr 42 na Opolszczyźnie. Zderzyły się tam samochód osobowy i bus.
- 57-letni kierowca Skody, włączając się do ruchu z drogi gminnej od miejscowości Ligota Dolna na drogę krajową numer 42, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Renault Master, busowi kierowanemu przez 20-letniego kierowcę - informuje asp. szt. Krystyna Chmielewska z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
Po zderzeniu kierowca Skody i jego pasażer zostali zakleszczeni w samochodzie. Oboje odnieśli obrażenia. Na miejscu udzielano im pomocy, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nie żyje kierowca
Mimo podjętych działań życia 57-letniego kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować.
Droga numer 42 w Ligocie Dolnej, w kierunku Wołczyna jest zablokowana.