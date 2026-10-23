Opole Samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba nie żyje Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Kluczbork

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Do tragicznego wypadku doszło przed godziną 7 na drodze krajowej nr 42 na Opolszczyźnie. Zderzyły się tam samochód osobowy i bus.

- 57-letni kierowca Skody, włączając się do ruchu z drogi gminnej od miejscowości Ligota Dolna na drogę krajową numer 42, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Renault Master, busowi kierowanemu przez 20-letniego kierowcę - informuje asp. szt. Krystyna Chmielewska z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Śmiertelny wypadek na drodze numer 42 w Ligocie Dolnej Źródło zdjęcia: Policja Kluczbork

Po zderzeniu kierowca Skody i jego pasażer zostali zakleszczeni w samochodzie. Oboje odnieśli obrażenia. Na miejscu udzielano im pomocy, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nie żyje kierowca

Mimo podjętych działań życia 57-letniego kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować.

Droga numer 42 w Ligocie Dolnej, w kierunku Wołczyna jest zablokowana.