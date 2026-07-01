Opole Oddalił się z placówki opiekuńczej, tragiczny finał poszukiwań

Do zdarzenia doszło w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Opolska

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Zaginięcie mężczyzny zgłoszono w poniedziałek (29 czerwca) w godzinach popołudniowych. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza.

Dla policjantów z Kędzierzyna-Koźla ogłoszono alarm. Analizowali oni napływające informacje, wyznaczali sektory poszukiwań i koordynowali działania wszystkich zaangażowanych służb.

W działania poszukiwacze zaangażowani byli policjanci i strażacy Źródło zdjęcia: Policja Opolska

W akcji quady, drony i śmigłowiec

Ze względu na rozległy i zróżnicowany teren do akcji skierowano znaczne siły oraz specjalistyczny sprzęt. Poszukiwania prowadzono jednocześnie z lądu, z wody i z powietrza. W działaniach wykorzystywano policyjne quady, drony oraz śmigłowiec Bell-407GXi z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W działaniach wykorzystywano oraz śmigłowiec Bell-407GXi z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Policja Opolska

Przeszukiwano lasy, pola, nieużytki oraz tereny wokół zbiorników wodnych. Informacje o zaginięciu publikowano również na stronach internetowych policji oraz w mediach społecznościowych.

Poszukiwania prowadzone były z lądu i z wody Źródło zdjęcia: Policja Opolska

Tragiczny finał poszukiwań

Finał poszukiwań był tragiczny. Funkcjonariusze odnaleźli ciało zaginionego 78-latka.

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny.

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