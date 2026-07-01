Oddalił się z placówki opiekuńczej, tragiczny finał poszukiwań
Zaginięcie mężczyzny zgłoszono w poniedziałek (29 czerwca) w godzinach popołudniowych. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza.
Dla policjantów z Kędzierzyna-Koźla ogłoszono alarm. Analizowali oni napływające informacje, wyznaczali sektory poszukiwań i koordynowali działania wszystkich zaangażowanych służb.
W akcji quady, drony i śmigłowiec
Ze względu na rozległy i zróżnicowany teren do akcji skierowano znaczne siły oraz specjalistyczny sprzęt. Poszukiwania prowadzono jednocześnie z lądu, z wody i z powietrza. W działaniach wykorzystywano policyjne quady, drony oraz śmigłowiec Bell-407GXi z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Przeszukiwano lasy, pola, nieużytki oraz tereny wokół zbiorników wodnych. Informacje o zaginięciu publikowano również na stronach internetowych policji oraz w mediach społecznościowych.
Tragiczny finał poszukiwań
Finał poszukiwań był tragiczny. Funkcjonariusze odnaleźli ciało zaginionego 78-latka.
Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny.