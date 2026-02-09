Pościg za złodziejami paliwa

Krapkowice (woj. opolskie) Źródło: Google Maps

W środę, 4 lutego, policjanci w Krapkowicach otrzymali zgłoszenie o kradzieży paliwa z dwóch stacji na łączną kwotę ponad 1800 zł.

Na terenie miasta zauważyli jadący z nadmierną prędkością pojazd marki Jeep, którego kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. W pewnym momencie policjanci zdecydowali się go zatrzymać, uderzając w auto radiowozem. Nikt nie odniósł obrażeń.

Uciekali Jeepem po kradzieży paliwa Źródło: Opolska policja

"Policjanci krapkowickiej drogówki zatrzymali mężczyzn i osadzili w policyjnym areszcie. Badanie trzeźwości wskazało, że 35-letni kierujący miał ponad promil alkoholu w organizmie" - informuje opolska policja.

25-letni pasażer również był pijany. W samochodzie znajdowało się 10 kanistrów o różnej pojemności, do których mężczyźni tankowali paliwo na stacjach. Policjanci znaleźli też rewolwer na metalowe kulki, na którego posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.

Zatrzymany złodziej paliwa Źródło: Opolska policja

Złodzieje paliwa z zarzutami

Kierujący 35-latek usłyszał pięć zarzutów: jazdę w stanie nietrzeźwości, dwukrotną kradzież tablic rejestracyjnych, kradzież paliwa i ucieczkę przed pościgiem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

25-letniemu pasażerowi za kradzież tablic rejestracyjnych i kradzież paliwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na czas trwającego postępowania podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok