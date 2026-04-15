Opole

Ma 49 lat, 26 lat się ukrywał

49-latek ukrywał się 26 lat, w więzieniu spędzi 20 miesięcy
Źródło: KWP Opole
49-latek poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania za liczne kradzieże i włamania został zatrzymany przez policjantów. Ukrywał się 26 lat, w więzieniu spędzi rok i osiem miesięcy.

Mężczyzna "zniknął" w 2000 roku. Od 26 lat poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego w związku z licznymi kradzieżami oraz włamaniami, których dopuścił się w przeszłości. 

"Z ustaleń policjantów wynika, że przez wszystkie te lata mężczyzna ukrywał się w różnych państwach Europy. Zmieniał miejsca pobytu, chcąc uniknąć odpowiedzialności. Właśnie z uwagi na fakt, że przebywał poza granicami kraju, wydany został za nim Europejski Nakaz Aresztowania, który umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie państw Unii Europejskiej" - przekazuje w komunikacie opolska policja.

"Był całkowicie zaskoczony"

Mężczyzna przez lata był nieuchwytny. Aż do teraz. Policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany i zatrzymali 49-latka.

"Był całkowicie zaskoczony" - dodano w komunikacie.

Źródło: KWP Opole

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Opole

poszukiwaniKędzierzyn-KoźlePolicjaPrzestępstwa
