Opole Ma 49 lat, 26 lat się ukrywał

Mężczyzna "zniknął" w 2000 roku. Od 26 lat poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego w związku z licznymi kradzieżami oraz włamaniami, których dopuścił się w przeszłości.

"Z ustaleń policjantów wynika, że przez wszystkie te lata mężczyzna ukrywał się w różnych państwach Europy. Zmieniał miejsca pobytu, chcąc uniknąć odpowiedzialności. Właśnie z uwagi na fakt, że przebywał poza granicami kraju, wydany został za nim Europejski Nakaz Aresztowania, który umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie państw Unii Europejskiej" - przekazuje w komunikacie opolska policja.

Mężczyzna przez lata był nieuchwytny. Aż do teraz. Policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany i zatrzymali 49-latka.

"Był całkowicie zaskoczony" - dodano w komunikacie.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną zatrzymane. Ukrywanie lub pomaganie osobom poszukiwanym w unikaniu odpowiedzialności karnej jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego osoba, która pomaga sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności - między innymi poprzez jego ukrywanie - może sama ponieść odpowiedzialność karną. przypomina policja

