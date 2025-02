Jechał slalomem, w karawanie wiózł trumnę z ciałem

Pracownik zakładu pogrzebowego przewoził trumnę z ciałem. Zatrzymali go policjanci, bo jechał slalomem, całą szerokością jezdni. Miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że to dlatego, iż na śniadanie zjadł dwa jabłka.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Izbicko. Tam patrol strzeleckiej policji zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę karawanu. Policjanci zwrócili na niego uwagę, bo jechał slalomem, całą szerokością jezdni. W trakcie rozmowy z pracownikiem firmy pogrzebowej wyczuli woń alkoholu. Wynik badania alkomatem wskazał, że 44-letni mieszkaniec powiatu opolskiego ma blisko pół promila alkoholu w organizmie.

Przewoził trumnę z ciałem

44-latkowi za popełnione wykroczenie grozi kara grzywny do pięciu tysięcy złotych, kara aresztu do 30 dni lub ograniczenia wolności do 90 dni. Dodatkowo, może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat.