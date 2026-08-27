Opole Oblał partnerkę łatwopalną cieczą, a potem podpalił. Trafił do aresztu Oprac. Tomasz Mikulicz |

Grodkowo. Zatrzymali podejrzanego o oblanie partnerki łatwopalną cieczą i podpalenie Źródło wideo: Opolska Policja Źródło zdj. gł.: Opolska Policja

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W połowie sierpnia na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o mieszkance, która pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec. 49-latka miała liczne rany po oparzeniach na plecach, ramionach i klatce piersiowej.

"Wstępne ustalenia mundurowych wskazywały na to, że do obrażeń kobiety nie doszło przypadkiem" - czytamy w komunikacie na stronie opolskiej policji.

Policja: doszło do awantury

Mundurowi wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady i poszukiwali świadków. Zatrzymany został, mieszkający w regionie, 60-letni partner 49-latki.

"Z ustaleń policjantów wynika, że doszło do awantury, podczas której mężczyzna oblał łatwopalną cieczą swoją partnerkę, a następnie ją podpalił" - informuje policja.

Butelka, którą znaleźli policjanci Źródło zdjęcia: Opolska Policja

Grozi mu do 20 lat więzienia

60-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał blisko dwa promile alkoholu. Policjanci przedstawili mu zarzut dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na wniosek śledczych, sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.