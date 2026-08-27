Oblał partnerkę łatwopalną cieczą, a potem podpalił. Trafił do aresztu
W połowie sierpnia na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o mieszkance, która pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec. 49-latka miała liczne rany po oparzeniach na plecach, ramionach i klatce piersiowej.
"Wstępne ustalenia mundurowych wskazywały na to, że do obrażeń kobiety nie doszło przypadkiem" - czytamy w komunikacie na stronie opolskiej policji.
Policja: doszło do awantury
Mundurowi wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady i poszukiwali świadków. Zatrzymany został, mieszkający w regionie, 60-letni partner 49-latki.
"Z ustaleń policjantów wynika, że doszło do awantury, podczas której mężczyzna oblał łatwopalną cieczą swoją partnerkę, a następnie ją podpalił" - informuje policja.
Grozi mu do 20 lat więzienia
60-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał blisko dwa promile alkoholu. Policjanci przedstawili mu zarzut dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Na wniosek śledczych, sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.