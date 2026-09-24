Dwulatek wypił trujący płyn. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala
Do zdarzenia doszło 23 września o godz. 17.34 przy ulicy Krasickiego w Gorzowie Śląskim. Do oleskich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie dotyczące dwuletniego dziecka, które spożyło płyn. - Dwuletnie dziecko wypiło chemię budowlaną. Zostało zabrane przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - informuje tvn24.pl st.kpt. Daniel Kaczmarek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie.
Jak przekazała rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dziecko trafiło na SOR i wczoraj zostało wypisane do domu w stanie dobrym.
Źródło: tvn24.pl