Przebił ogrodzenie, ściął słup. Pasażerka w ciężkim stanie

Samochód przebił ogrodzenie i ściął słup. Pasażerka ciężko ranna Źródło: KP PSP w Oleśnie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do poważnego wypadku doszło około godziny 15.30 w miejscowości Goła w powiecie oleskim, około 15 kilometrów od Kluczborka.

- Kierowca volkswagena passata z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, następnie ściął słup energetyczny, ostatecznie zatrzymał się na posesji - powiedziała tvn24.pl asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wypadek w miejscowości Goła Poważny wypadek w miejscowości Goła Źródło: KP PSP w Oleśnie Poważny wypadek w miejscowości Goła Źródło: KP PSP w Oleśnie Poważny wypadek w miejscowości Goła Źródło: KP PSP w Oleśnie Poważny wypadek w miejscowości Goła Źródło: KP PSP w Oleśnie

Lądował śmigłowiec LPR

Ciężko ranna została 71-letnia pasażerka pojazdu, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała nas oleska straż pożarna, kobieta była zakleszczona w pojeździe, dlatego strażacy musieli wykonać do niej dostęp za pomocą narzędzi.

Obrażeń nie odniósł za to kierowca, 74-letni mężczyzna. Opuścił pojazd o własnych siłach.

Przyczyny wypadku bada policja.