Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Przebił ogrodzenie, ściął słup. Pasażerka w ciężkim stanie

Poważny wypadek w miejscowości Goła
Samochód przebił ogrodzenie i ściął słup. Pasażerka ciężko ranna
Źródło: KP PSP w Oleśnie
Poważny wypadek w miejscowości Goła na Opolszczyźnie. Samochód osobowy zjechał z drogi, staranował ogrodzenie i uderzył w słup, zatrzymując się na prywatnej posesji. Ciężko ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR.

Do poważnego wypadku doszło około godziny 15.30 w miejscowości Goła w powiecie oleskim, około 15 kilometrów od Kluczborka.

- Kierowca volkswagena passata z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, następnie ściął słup energetyczny, ostatecznie zatrzymał się na posesji - powiedziała tvn24.pl asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wypadek w miejscowości Goła
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Źródło: KP PSP w Oleśnie
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Źródło: KP PSP w Oleśnie
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Źródło: KP PSP w Oleśnie
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Źródło: KP PSP w Oleśnie

Lądował śmigłowiec LPR

Ciężko ranna została 71-letnia pasażerka pojazdu, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała nas oleska straż pożarna, kobieta była zakleszczona w pojeździe, dlatego strażacy musieli wykonać do niej dostęp za pomocą narzędzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek radiowozu, ranna policjantka

Wypadek radiowozu, ranna policjantka

Olsztyn
Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu

Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu

Łódź

Obrażeń nie odniósł za to kierowca, 74-letni mężczyzna. Opuścił pojazd o własnych siłach.

Przyczyny wypadku bada policja.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Oleśnie

Udostępnij:
TAGI:
Opolskiewojewództwo opolskie
Czytaj także:
Karol Nawrocki
"Prezydent wysokich rachunków". Minister o sporze w sprawie ustawy wiatrakowej
BIZNES
imageTitle
Zacięty mecz, smutny koniec. US Open nie dla Chwalińskiej
EUROSPORT
Plastik w wodzie
Połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach
METEO
Wypadek radiowozu w Olsztynie
Wypadek radiowozu, ranna policjantka
Olsztyn
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
WARSZAWA
Hołd dla poległego strażaka
W całej Polsce zawyły syreny. Ku czci poległego strażaka
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek w Netcie Pierwszej
Dwie ofiary śmiertelne wypadku ciężarówek. Zginął młody kierowca i jego pasażerka
Białystok
Władimir Putin
Lista żądań Putina wobec Ukrainy
Świat
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Akcyza i opłata cukrowa w górę
BIZNES
Elektrownia jądrowa w Rosji. Zdjęcie ilustracyjne
Media: po ataku dronów wyłączono reaktor elektrowni jądrowej w Rosji
Świat
imageTitle
Rozlosowano drabinki US Open. Kto pierwszą rywalką Igi Świątek?
EUROSPORT
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
WARSZAWA
Bank budynek słowo napis sign building oddział słowo
Będzie podwyżka CIT. Wiceminister: stawka wzrośnie do 30 procent
BIZNES
Trump i liderzy
"Guardian": Trump na razie odsuwa się od negocjacji pokojowych
Świat
wiatraki oze
"Ta ustawa nie narzuca nikomu postawienia wiatraka"
BIZNES
Nocne opady deszczu, ulewa
Nocą lokalnie mogą pojawić się zalania
METEO
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
WARSZAWA
imageTitle
Start Kwiatkowskiego potwierdzony. Powrót na Vuelta a Espana po 7 latach
EUROSPORT
Donald Trump
"Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by oddawała ciosy"
Świat
Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie
Po wecie, własna ustawa. Prezydencki projekt w Sejmie
BIZNES
Skutki ataku rosyjskiego na zakład w Mukaczewie
Prezydent Węgier zmienił swój wpis po rosyjskim ataku
Świat
Modlitwa podczas sesji zakopiańskiej rady miasta
"Przez Chrystusa, Pana naszego, amen". To nie msza, to sesja rady miasta. Jest petycja
Bartłomiej Plewnia
Klub Sportowy Radunia Stężyca
Trener ze Stężycy uniewinniony. Dlaczego? Nie wiemy. Uzasadnienie wyroku niejawne
Trójmiasto
Ziemia zapadła się pod ciężarówką
Droga zapadła się pod jadącą ciężarówką
METEO
imageTitle
"Ostatni etap leczenia urazu". Lewandowski trenował na sto procent
EUROSPORT
Donald Trump
"Wybór, przed którym stoją światowi przywódcy". Ekspertka ostrzega przed planem Trumpa
BIZNES
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty, czeka go deportacja
WARSZAWA
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel
imageTitle
Mistrz Polski na dopingu. Kilkuletnia dyskwalifikacja
EUROSPORT
mid-25813448
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica