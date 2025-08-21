Przebił ogrodzenie, ściął słup. Pasażerka w ciężkim stanie

Do poważnego wypadku doszło około godziny 15.30 w miejscowości Goła w powiecie oleskim, około 15 kilometrów od Kluczborka.
- Kierowca volkswagena passata z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, następnie ściął słup energetyczny, ostatecznie zatrzymał się na posesji - powiedziała tvn24.pl asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Lądował śmigłowiec LPR
Ciężko ranna została 71-letnia pasażerka pojazdu, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała nas oleska straż pożarna, kobieta była zakleszczona w pojeździe, dlatego strażacy musieli wykonać do niej dostęp za pomocą narzędzi.
Obrażeń nie odniósł za to kierowca, 74-letni mężczyzna. Opuścił pojazd o własnych siłach.
Przyczyny wypadku bada policja.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Oleśnie