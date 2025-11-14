163 osoby ewakuowane ze szkoły. Uczeń rozpylił gaz

Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek, 14 listopada o godzinie 10 w Szkole Podstawowej w Boguszycach w powiecie opolskim.

- Pedagog szkolny zgłosił, że 14-letni uczeń rozpylił w klasie gaz - poinformował asp. szt. Piotr Chwastowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na miejscu pracuje straż pożarna.

Ewakuacja w szkole w Boguszycach Źródło: Google Maps

- W Boguszycach w powiecie opolskim w szkole podstawowej została rozpylona substancja zapachowa naśladująca fetor. Ewakuowano 163 uczniów i pracowników. Osiem osób skarży się na ból głowy. Zespół ratowników medycznych zajmuje się tymi osobami. Strażacy nie podejmują żadnych innych działań, ponieważ to wykracza poza nasze kompetencje - przekazała młodsza aspirant Adriana Malina z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Decyzja o ewakuacji została podjęta przez dyrekcję, odwołano zajęcia.

