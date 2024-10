Żołnierze Bundeswehry pomogą w usuwaniu skutków powodzi

Teren Spółdzielni Produkcji Rolnej w Bodzanowie (woj. opolskie) odwiedzili we wtorek przedstawiciele jednostki wojsk inżynieryjnych Bundeswehry. Jak poinformował Andrzej Turski, prezes spółdzielni, w najbliższych dniach jednostka ta włączy się do akcji uprzątania zniszczeń po wrześniowej powodzi. Do Polski przywiezie ze sobą swój sprzęt sapersko-inżynieryjny. - U nas będzie stacjonował sprzęt budowlany i transportowy. Mamy odpowiedni plac, ogrodzony i oświetlony. Żołnierze zostaną zakwaterowani w pobliskim ośrodku Banderoza. Jak będzie potrzeba, to oczywiście ugościmy ich, poczęstujemy kawą i herbatą, podobnie jak naszych żołnierzy, którzy już uczestniczą w akcji - przekazał Turski.