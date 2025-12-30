Utknęli w autach na zasypanych drogach

Kłopoty kierowców na warmińsko-mazurskich drogach Źródło: TVN24

Straż prowadzi działania między innymi w Tylicach w powiecie nowomiejskim, na drodze wojewódzkiej nr 538. Jak przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim mł. bryg. Kamil Szczech, droga jest zablokowana. Rzecznik wyjaśnił, że obecnie strażacy pomagają autom przejechać do najbliższej miejscowości, żeby pługopiaskarki mogły udrożnić przejazd. Na miejscu są strażacy, strażacy ochotnicy i policja.

Kłopoty są też na innych drogach.

"Trasa wojewódzka 544 Miasto Działdowo - Lidzbark na wysokości Wysoka - droga zablokowana. DW 544 miejscowość Wlewsk w gminie Lidzbark w kierunku Brodnicy - zablokowana. DW 544 Działdowo-Mława w Iłowie-Osadzie i wjazd (górka) w miejscowości Mławka - zablokowane. DW 538 Uzdowo- Nidzica - trwają prace nad udrożnieniem ruchu. Trasa Działdowo-Księży Dwór-Kurki-Rywociny-Petrykozy - droga zablokowana. Prosimy o cierpliwość. Policjanci pracują i pomagają na drogach" - podała warmińsko-mazurska policja.

Samochody utknęły na drodze Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie Samochody utknęły na drodze Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Kłopoty na ekspresówce

Kłopoty są też na ekspresowej S7. Kierowcy utknęli między Ostróda a Olsztynkiem ( jadąc do Warszawy). Zasypuje ich śnieg, droga jest praktycznie nieprzejezdna. Niektórzy szukają już w okolicy noclegu.

Kierowcy utknęli na S7 Źródło: Maria Głodowska

Alerty RCB, niebezpieczna pogoda

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim; pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60.

Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim; podlaskim, w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim; mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, sochaczewskim, żyrardowskim, Warszawa, piaseczyńskim, otwockim, wołomińskim, wyszkowskim, mińskim, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim; kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz; pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk.

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, w północnej części Mazowsza i na zachodzie Podlasia ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 w środę. Na centralnym Mazowszu i południowym Podlasiu mają być w mocy do godz. 22 we wtorek.

