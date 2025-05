Kilkadziesiąt osób ze szkoły policyjnej z objawami zatrucia (9.05.2025) Źródło: TVN24

Patogen, który wywołał ognisko norowirusa nie został wykryty - poinformowała Akademia Policji w Szczytnie. W ocenie wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego, to prawdopodobnie jeden z chorych studentów zaraził pozostałych. Pojawił się też inny problem, który spowodował zamknięcie basenu.

Akademia Policji w Szczytnie w wydanym we wtorek komunikacie poinformowała, że "patogen, który wywołał ognisko norowirusa nie został wykryty w zbadanych próbkach zarówno żywności jak i wody, a także personelu kuchni Akademii Policji w Szczytnie".

Patogen został wykryty dwa tygodnie temu, zachorowało wówczas ok. 100 studentów i słuchaczy z całego kraju. "Ognisko wirusa dzięki natychmiastowemu przerwaniu łańcucha szerzenia się zakażeń zostało wygaszone" - zapewniono w komunikacie.

Informujemy, że patogen, który wywołał ognisko norowirusa nie został wykryty w zbadanych próbach zarówno żywności jak i...

"Sytuacja została szybko opanowana"

Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko powiedział, że wszystko wskazuje na to, że jedna chora osoba zaraziła pozostałych. - To był wirus, który powszechnie jest nazywany grypą żołądkową. W dużych skupiskach ludzi, a tak było w Szczytnie, bardzo łatwo jest się nim zarazić np. poprzez korzystanie ze wspólnych toalet - powiedział Dzisko. Podkreślił, że choroba dotknęła blisko 100 osób, a w Akademii Policji przebywało wówczas 1,2 tys. ludzi. - Sytuacja została szybko opanowana - podkreślił.

W związku z ogniskiem norowirusa 10 osób skorzystało z pomocy SOR w Szczytnie, pozostałym chorym udzieliła pomocy działająca w akademii przychodnia lekarska.

Bakteria w wodzie z basenu

Niezależnie od ogniska norowirusa Akademia Policji poinformowała, że w ostatnich dniach, podczas rutynowych badań wody, w basenie należącym do akademii sanepid wykrył bakterię pałeczki ropy błękitnej. "Z tego powodu basen został zamknięty" - dodano podkreślając, że jest to sytuacja, do której doszło niezależnie od ogniska norowirusa.

Basen zostanie otwarty po oczyszczeniu wody i urządzeń basenowych z pałeczki ropy błękitnej.

Zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem badań kontrolnych wody na pływalni Akademii Policji w Szczytnie prowadzonych...

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

W Kętrzynie zatruto się salmonellą

Przed miesiącem do zbiorowego zatrucia pokarmowego wywołanego salmonellą doszło w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Objawy miały wówczas 153 osoby, 83 z nich trafiły do szpitali. Służbom sanitarnym nie udało się wówczas ustalić źródła zakażenia.

W ocenie wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla, zdarzenia w Akademii Policji w Szczytnie nie można wiązać z sytuacją, która miała miejsce w Kętrzynie.

- Dlatego, że jest to całkowicie inna historia, inna sytuacja – twierdzi wojewoda.

Jak przekazał po piątkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego, najważniejsze, że nikomu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo i zostały wdrożone wszystkie procedury dotyczące zabezpieczenia i udzielenia wsparcia zdrowotnego

