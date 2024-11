Brutalne pobicie księdza. Zatrzymano 27-latka

czytaj dalej

Zbigniew Ziobro nie stawił się przed sejmową komisją śledczą do spraw inwigilacji systemem Pegasus. To czwarty raz, kiedy komisja próbowała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. Komisja przegłosowała trzy wnioski: do sądu o nałożenie kary za niestawiennictwo oraz zatrzymanie i doprowadzenie Ziobrę przed komisję, a także do prokuratora generalnego o wszczęcie procedury uchylenia immunitetu Ziobrze.