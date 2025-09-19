"Jest znanym recydywistą i już nieraz nielegalnie przekraczał granicę"

Morski Oddział Straży Granicznej opublikował nagranie w czwartek w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak łoś przekracza granicę z Federacją Rosyjską przez Zalew Wiślany. Zwierzę nagrali funkcjonariusze z Bazy Jednostek Pływających Kaszubskiego Dywizjonu SG w Starej Pasłęce.
🚨Złapany na gorącym uczynku! Jest znanym recydywistą i już nie raz „nielegalnie” przekraczał granicę. Znów udało mu się...Posted by Morski Oddział Straży Granicznej on Thursday, September 18, 2025
"Znany recydywista"
"Jest znanym recydywistą i już nie raz 'nielegalnie' przekraczał granicę. Znów udało mu się wymknąć bez konsekwencji.. Łoś podróżnik znów na trasie" - napisali funkcjonariusze pod filmem.
"Choć brzmi to jak ciekawostka, to warto pamiętać, że migracje dzikich zwierząt nie respektują granic administracyjnych" - podsumowali.
Autorka/Autor: MAK/PKoz
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Morski Oddział Straży Granicznej