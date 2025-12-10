Nielegalne papierosy przewozili "karetkami pogotowia". Dwie osoby zatrzymane

Nielegalne papierosy przewożono autami udającymi karetki Źródło: Straż Graniczna

Pod koniec listopada Straż Graniczna udaremniła w Reszlu (Warmińsko-Mazurskie) dystrybucję nielegalnych papierosów. Przejęto 105 tysięcy paczek papierosów bez polskich oznaczeń skarbowych. Gdyby je sprzedano, Skarb Państwa straciłby ponad trzy miliony złotych z tytułu opłat akcyzowych.

Papierosy zamiast sprzętów medycznych

Tadeusz Gruchalla z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że oba samochody do przewożenia nielegalnych papierosów były wymalowane jak karetki i miały zamontowane tzw. koguty. - Ale w środku nie było sprzętów medycznych, tylko nielegalne papierosy - powiedział.

Zdaniem śledczych za paserstwo celne i akcyzowe odpowiadają zatrzymani w tej sprawie 50-letni mężczyzna i 47-letnia kobieta. Przedstawiono im już zarzuty, za które grozi do trzech lat więzienia. W mieszkaniu zajmowanym przez zatrzymanych Straż Graniczna znalazła też znaczne ilości gotówki - 440 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro.

