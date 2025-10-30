Doprowadziła do czołowego zderzenia, miała trzy promile

Do zdarzenia doszło w powiecie węgorzewskim Źródło: Google Earth

Do kolizji doszło w środę (29 października) po godzinie 21 na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Pozezdrze w powiecie węgorzewskim.

- 27-letnia kierująca oplem nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, na łuku drogi straciła panowanie nad autem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z pojazdem marki Kia. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie kierująca miała 2,8 promila alkoholu - podała starszy posterunkowy Karolina Hrynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Pijana 28-latka doprowadziła do kolizji Źródło: KPP w Węgorzewie

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

27-latka straciła prawo jazdy. Teraz odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.

