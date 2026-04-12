Czołowe zderzenie, są poszkodowani
W sobotę około godziny 22 do służby wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 58 na trasie Pisz-Biała Piska. Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.
"Kierujący golfem, najprawdopodobniej w wyniku nieprawidłowego manewru wyprzedzania, zderzył się czołowo ze skodą. Poszkodowane zostały trzy osoby. To kierowca skody oraz kierowca i pasażer golfa" - podała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.
Droga przez kilka godzin była zablokowana.
Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piszu