Olsztyn Czołowe zderzenie, są poszkodowani

Do zdarzenia doszło w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim Źródło: Google Earth

W sobotę około godziny 22 do służby wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 58 na trasie Pisz-Biała Piska. Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

"Kierujący golfem, najprawdopodobniej w wyniku nieprawidłowego manewru wyprzedzania, zderzył się czołowo ze skodą. Poszkodowane zostały trzy osoby. To kierowca skody oraz kierowca i pasażer golfa" - podała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.

Wypadek w okolicach Pisza Źródło: KPP w Piszu

Droga przez kilka godzin była zablokowana.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.

