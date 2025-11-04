Do tego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałkowy poranek (3 listopada) na drodze krajowej numer 59 w miejscowości Muntowo w powiecie mrągowskim.
Łabędzie "wtargnęły na jezdnię"
- Kierujący samochodem marki Skoda, jadąc drogą krajową numer 59 w miejscowości Muntowo, nagle zauważył parę łabędzi, które wtargnęły na jezdnię. Chcąc uniknąć zderzenia z nimi, gwałtownie skręcił, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - przekazała podkomisarz Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
Kierowca podróżował sam i nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Łabędziom również nic się nie stało.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie