Do zdarzenia doszło w powiecie mrągowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałkowy poranek (3 listopada) na drodze krajowej numer 59 w miejscowości Muntowo w powiecie mrągowskim.

Łabędzie "wtargnęły na jezdnię"

- Kierujący samochodem marki Skoda, jadąc drogą krajową numer 59 w miejscowości Muntowo, nagle zauważył parę łabędzi, które wtargnęły na jezdnię. Chcąc uniknąć zderzenia z nimi, gwałtownie skręcił, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - przekazała podkomisarz Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Łabędzie na jezdni, kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo Źródło: KWP w Olsztynie

Kierowca podróżował sam i nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Łabędzie na jezdni, kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo Źródło: KWP w Olsztynie

Łabędziom również nic się nie stało.

OGLĄDAJ: TVN24 HD