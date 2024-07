Znaleziono ciała rodziców, którzy we wtorek na przesmyku Przeczka między Jeziorem Mikołajskim a jeziorem Bełdany wyskoczyli z łódki za dzieckiem. Dziewczynka poślizgnęła się i wpadła przez burtę do wody. Dzięki kapokowi nic jej się nie stało. Jest pod opieką dziadka.

Wypadek na jeziorze

Do zdarzenia doszło we wtorek około południa. Na przesmyku Przeczka (woj. warmińsko-mazurskie) małą wynajętą łódką bez patentu pływała para z około czteroletnią córką. Gdy dziewczynka wypadła z łodzi, matka i ojciec wyskoczyli za nią.

Jezioro ma w tym miejscu ok. 10 m głębokości. Wtorkowe poszukiwania na wodzie trwały około ośmiu godzin. Brali w nich udział policjanci z Mrągowa i Pisza, ratownicy MOPR i strażacy, w tym płetwonurkowie. Mieli do dyspozycji dziewięć łodzi i sonar do przeszukiwania dna jeziora. Sprowadzono też policyjny śmigłowiec.

Nie żyją rodzice 4-letniej dziewczynki

- We wtorek do policjantów zgłosił się ojciec zaginionej kobiety, który przekazał informację, że córka w niedzielę poinformowała go o tym, że wraz z mężem i dzieckiem wyjeżdżają na Mazury. Kiedy został poinformowany przez policjantów, że doszło do wypadku, przyjechał do szpitala, skąd odebrał wnuczkę i złożył zawiadomienie o zaginięciu pary – podała policjantka.