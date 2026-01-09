Ciężarówka utknęła pod wiaduktem

W piątek w godzinach porannych policjanci z Lidzbarka Warmińskiego otrzymali zgłoszenie o samochodzie ciężarowym, który utknął pod wiaduktem na ulicy Olsztyńskiej. To fragment drogi wojewódzkiej numer 511.
Ciężarówka przewoziła na naczepie maszynę leśną, której górne przewody zahaczyły o wiadukt.
Jak poinformowała tvn24.pl młodszy aspirant Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, na wiadukcie nie ma informacji o ograniczeniach dotyczących tonażu i wysokości pojazdów. Dodała, że kierowca wcześniej już przejeżdżał tą trasą z podobnym sprzętem i nie napotkał problemów. Tym razem jednak się przeliczył.
Kierowcy udało się samemu odblokować trasę. - Zatrzymał się, by sprawdzić, co dokładnie się stało. Zjechał z naczepy maszyną, przejechał pod wiaduktem, a następnie wyjechał z niego ciężarówką. Już poza wiaduktem wjechał ponownie na naczepę. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia - przekazała policjantka.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowca został pouczony.
Ruch w tym miejscu odbywał się przez pewien czas wahadłowo. Aktualnie trasa jest już przejezdna.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lidzbarku Warmińskim