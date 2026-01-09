Lidzbark Warmiński Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek w godzinach porannych policjanci z Lidzbarka Warmińskiego otrzymali zgłoszenie o samochodzie ciężarowym, który utknął pod wiaduktem na ulicy Olsztyńskiej. To fragment drogi wojewódzkiej numer 511.

Ciężarówka przewoziła na naczepie maszynę leśną, której górne przewody zahaczyły o wiadukt.

Ciężarówka utknęła pod wiaduktem Źródło: KPP w Lidzbarku Warmińskim

Jak poinformowała tvn24.pl młodszy aspirant Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, na wiadukcie nie ma informacji o ograniczeniach dotyczących tonażu i wysokości pojazdów. Dodała, że kierowca wcześniej już przejeżdżał tą trasą z podobnym sprzętem i nie napotkał problemów. Tym razem jednak się przeliczył.

Ciężarówka utknęła pod wiaduktem Źródło: KPP w Lidzbarku Warmińskim

Kierowcy udało się samemu odblokować trasę. - Zatrzymał się, by sprawdzić, co dokładnie się stało. Zjechał z naczepy maszyną, przejechał pod wiaduktem, a następnie wyjechał z niego ciężarówką. Już poza wiaduktem wjechał ponownie na naczepę. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia - przekazała policjantka.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowca został pouczony.

Ruch w tym miejscu odbywał się przez pewien czas wahadłowo. Aktualnie trasa jest już przejezdna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD