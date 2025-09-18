Do tragicznego wypadku doszło za miejscowością Górowo Iławeckie w stronę Kamińska (województwo warmińsko-mazurskie). Służby zgłoszenie dostały kilka minut przed godziną 10 w czwartek.
Jak przekazał młodszy brygadier Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kiedy strażacy dotarli na miejsce jedynie kobieta była przytomna. Mężczyzna oraz dwoje dzieci - trzyletnie i trzymiesięczne - byli nieprzytomni.
Mimo reanimacji nie udało się uratować 30-latka. Po godzinie 12 Różański poinformował o śmierci niemowlęcia.
Zagraniczne numery rejestracyjne
Podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przekazała nam, że nissan, który uderzył w drzewo jest na angielskich numer rejestracyjnych, kierownicę ma z prawej strony.
Służby cały czas pracują na miejscu.
