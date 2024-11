Sąd utrzymał karę czterech i pół roku więzienia dla 30-latki, która zaatakowała ekspedientkę w sklepie w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) tłuczkiem do mięsa. Uderzała nim w głowę, potem zadawała ciosy po całym ciele. Na koniec zabrała z kasy pieniądze i uciekła. Obrońca chciał łagodniejszej kary, twierdząc, że tłuczek do mięsa nie jest niebezpiecznym narzędziem. Sąd uznał jednak inaczej.

Do rozboju w sklepie spożywczo-monopolowym w Giżycku doszło blisko rok temu. Jak podawała wówczas miejscowa policja, młoda kobieta zaczęła rozmowę z ekspedientką, po czym wyciągnęła z torebki tłuczek do mięsa i uderzyła 56-latkę w głowę. Potem zadawała jej ciosy po całym ciele.

Doszło do szarpaniny, napadnięta kobieta uciekła ze sklepu. Wtedy napastniczka weszła za ladę i zabrała ze sklepowej kasy co najmniej 800 złotych.

Ekspedientka odniosła poważne obrażenia głowy i ręki

Obrońca proponował karę dwóch i pół roku więzienia

Prokuratura zwracała uwagę, że tłuczek miał metalowe okucia

- Mając na uwadze cechy tłuczka do mięsa, ale także normalne, codzienne zastosowanie (...) nie powinno budzić wątpliwości, że jest to inny, niebezpieczny przedmiot. Używamy go do rozbicia mięsa, którego nie możemy rozbić przy pomocy innych przedmiotów - mówiła.