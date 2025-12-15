Nie wrócił do domu, odnaleźli dryfującą łódkę

W sobotę (13 grudnia) mężczyzna wypłynął samotnie łódką na ryby na jeziorze Skomętno w powiecie ełckim. Nie wrócił do domu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie.
W sobotę po godzinie 23 strażacy odnaleźli dryfującą łódkę oraz rzeczy 60-latka. Przez całą niedzielę, aż do zmierzchu, trwały poszukiwania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w użyciu były między innymi drony.
Wznawiają poszukiwania
- Mężczyzny nie udało się jeszcze odnaleźć. W poniedziałek rano poszukiwania na jeziorze zostaną wznowione - powiedziała nam w poniedziałkowy poranek aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
