Nie wrócił do domu, odnaleźli dryfującą łódkę

W sobotę (13 grudnia) mężczyzna wypłynął samotnie łódką na ryby na jeziorze Skomętno w powiecie ełckim. Nie wrócił do domu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

W sobotę po godzinie 23 strażacy odnaleźli dryfującą łódkę oraz rzeczy 60-latka. Przez całą niedzielę, aż do zmierzchu, trwały poszukiwania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w użyciu były między innymi drony.

Wznawiają poszukiwania

- Mężczyzny nie udało się jeszcze odnaleźć. W poniedziałek rano poszukiwania na jeziorze zostaną wznowione - powiedziała nam w poniedziałkowy poranek aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

