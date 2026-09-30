Olsztyn Łatwopalna substancja przy przyłączu gazowym, były pracownik z zarzutem Oprac. Martyna Sokołowska |

Łatwopalna substancja przy przyłączu gazowym, były pracownik z zarzutem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Elbląg

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Mężczyzna został w czwartek przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu, która prowadzi śledztwo w sprawie poniedziałkowego zdarzenia na terenie firmy przy ulicy Rybnej w Elblągu. Odnaleziono tam dwa plastikowe pojemniki z łatwopalną cieczą, pozostawione w pobliżu przyłącza gazowego budynku. Z pojemników wystawały przewody. Zauważył je jeden z pracowników, który powiadomił o tym służby.

46-latek usłyszał zarzut

- Zarzut dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiału łatwopalnego, do czego jednak nie doszło z powodu braku elementu stanowiącego źródło pobudzenia energii. Podejrzany niewłaściwie skonstruował urządzenie, które mogłoby zainicjować ten wybuch - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowe w Elblągu Ewa Ziębka.

Łatwopalna substancja przy skrzynce gazowej. Zatrzymany były pracownik firmy Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Podejrzany zmienił wyjaśnienia

Przekazała, że mężczyzna zmienił składane wyjaśnienia. Po zatrzymaniu w środę przez policję przyznał się wstępnie do tego czynu. Natomiast w czwartek przed prokuratorem nie ustosunkował się do zarzutu, zasłaniając się całkowitą niepamięcią.

Rzeczniczka poinformowała również, że prokuratura skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

Jak podawała policja, zatrzymany 46-latek jest byłym pracownikiem firmy, przy której budynku znaleziono pojemniki. - Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Z jego relacji wynika, że działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę – informował nadkom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.

Pojemniki z benzyną przy skrzynce gazowej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie jednej z firm przy ul. Rybnej w Elblągu. Plastikowe pojemniki, pozostawione w pobliżu przyłącza gazowego, zauważył jeden z pracowników, który powiadomił o tym służby.

Jak informowały służby zarządzania kryzysowego wojewody warmińsko-mazurskiego, przy skrzynce gazowej pozostawiono dwie bańki po wodzie wypełnione substancją łatwopalną, prawdopodobnie benzyną, z widocznymi kablami oraz bateriami.

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Na czas działań służb ewakuowano 29 osób z pobliskich zakładów pracy i wydzielono strefę niebezpieczną. Na miejscu działała policja, straż pożarna, a w gotowości - ze względu na znajdującą się obok stację transformatorową Elbląg Zachód - były dwa zespoły energetyczne.

Po identyfikacji przez pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji łatwopalna ciecz została zneutralizowana, a jej próbki i pozostałe znalezione przedmioty zabezpieczono do dalszych badań.