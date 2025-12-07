1,5 roku więzienia za cztery promile

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło: TVN24+

Sąd Rejonowy w Elblągu nie miał wątpliwości, co do winy 63-latka, który pijany wsiadł za kierownicę samochodu osobowego. Mężczyzna został zatrzymany w grudniu 2024 roku przy ulicy Dąbrowskiego w Elblągu przez patrol ruchu drogowego. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad cztery promile alkoholu w organizmie. Był on już wcześniej zatrzymywany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Miał prawomocny wyrok i zakaz kierowania.

Trafi do więzienia, nigdy nie będzie mógł prowadzić auta

"Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie usłyszał kolejny wyrok i najbliższe 1,5 roku spędzi w zakładzie karnym. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz przepadek równowartości auta, którym kierował w chwili zatrzymania (blisko trzy tysiące złotych)" - podała w komunikacie elbląska policja.

63-latek został także zobowiązany do zapłaty świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

