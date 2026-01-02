Logo strona główna
Olsztyn

Wieś odcięta od świata. "Nie wychodziłem z domu przez trzy dni"

Mimo że pług odśnieżał drogę dojazdową, wciąż trudno dostrzec, gdzie ona przebiega
Trudny dojazd do Dylewka koło Ostródy
Źródło: TVN24
Do sklepu mają dwa kilometry, ale i tak nie da się tam dojechać. Odwołują wizyty w przychodni, nie wychodzą z domów. Śnieg odciął od świata wieś Dylewko koło Ostródy. - W ostatnie dwa dni spadło tu 50 centymetrów śniegu, ale niektóre zaspy mają nawet ponad metr - mówił w TVN24 reporter Mariusz Sidorkiewicz.

Dylewko to mała miejscowość w gminie Grunwald koło Ostródy (Warmia i Mazury). Mieszka tam 30 osób. Ostatnie obfite opady śniegu sprawiły, że mieszkańcy zostali niemal odcięci od świata. Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz pojechał na miejsce, by sprawdzić jak wygląda sytuacja. Jak relacjonował, niełatwo dotrzeć do Dylewka, bo trzeba się przedrzeć przez zaspy.

- W ostatnie na dwa dni spadło tu 50 centymetrów śniegu, ale niektóre zaspy mają nawet ponad metr - mówił Mariusz Sidorkiewicz.

W małej wsi od kilku dni pada śnieg
W małej wsi od kilku dni pada śnieg
Źródło: TVN24

Najtrudniejszy do pokonania jest odcinek łączący drogę krajową nr 15 z Dylewkiem. Droga jest tak zaśnieżona, że niemal nie widać, jak przebiega. Pojawiły się tam dwa pługi, które próbują udrożnić przejazd. Przez panujące warunki pogodowe nie jest to jednak łatwe, bo wiatr nawiewa śnieg na odśnieżone miejsca.

- W latach 60. i 70. To było śniegu na cztery metry i nawet koniem nie dało się przejechać. Teraz to jest bajka. Dwa tygodnie zimy i będzie odwilż - powiedział jeden z mieszkańców.

- Nie wychodziłem z domu przez trzy dni, ale dzisiaj już muszę się przekopać, bo siostra prosiła, żeby ją odebrać ze szpitala - dodał kolejny.

Mieszkańcy też starają odśnieżyć chodniki
Mieszkańcy też starają odśnieżyć chodniki
Źródło: TVN24

Strach, żeby gdzieś nie utknąć

W tej miejscowości nie ma sklepu, najbliższy znajduje się dwa kilometry dalej. Aktualnie nie da się tam dojechać.

- Sytuacja poprawia się, ale wciąż jest poważna. Słyszałem, że ktoś próbował iść do tego sklepu na piechotę. Do Dylewka dojeżdżał też mężczyzna sprzedający pieczywo, nikt go tutaj nie widział od poniedziałku. Ludzie jedzą jeszcze to, co zostało ze świąt, mają zamrożony chleb, bo przygotowani są na to, że może być tutaj różnie - opowiadał Mariusz Sidorkiewicz na antenie TVN24.

Dwa pługi próbują udrożnić drogę dojazdową do Dylewka
Dwa pługi próbują udrożnić drogę dojazdową do Dylewka
Źródło: TVN24

Problemem jest też dotarcie na zaplanowane wizyty lekarskie. - Jeden z moich rozmówców miał być dzisiaj w Gietrzwałdzie. Nie dotrze do przychodni, musiał odwołać wizytę, na którą czekał od dawna, bo boi się po prostu wsiąść w samochód i ruszyć w drogę, żeby gdzieś nie utknąć - mówił Sidorkiewicz.

Optymistyczne wieści są takie, że pługi cały czas pracują. - Takim dużym sprzętem ciężko jest, żeby przepchnąć też śnieg i udrożnić drogę, ale myślę, że jeszcze chwilę i będzie lepiej, Widziałem, że już samochody przejeżdżały - powiedział kierowca pługa.

Autorka/Autor: aa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

