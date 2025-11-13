Poważny wypadek 18-latka. Z auta wypadł silnik

Do wypadku doszło w środę (12 listopada) około godziny 8 na drodze powiatowej w Broniewie w powiecie radziejowskim. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu.
- Na prostym odcinku drogi, wykonując manewr wyprzedzania opla, stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewa. Siła uderzenia była tak duża, że wyrwany silnik i przednie koło leżały w polu, kilkanaście metrów od pojazdu - podał aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
Kierujący był trzeźwy. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radziejowie