Poważny wypadek 18-latka. Z auta wypadł silnik

18-latek uderzył w drzewa. Silnik i koło od samochodu leżały w polu Źródło: KPP w Radziejowie

Do wypadku doszło w środę (12 listopada) około godziny 8 na drodze powiatowej w Broniewie w powiecie radziejowskim. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu.

- Na prostym odcinku drogi, wykonując manewr wyprzedzania opla, stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewa. Siła uderzenia była tak duża, że wyrwany silnik i przednie koło leżały w polu, kilkanaście metrów od pojazdu - podał aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Kierujący był trzeźwy. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

