Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"

KPP Pisz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko działo się w czwartek (4 września) po godzinie 18 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na trasie Pisz- Biała Piska.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca ciągnika nie zatrzymał się przez znakiem "Stop" i "wjechał wprost pod jadący pociąg towarowy", który uderzył w naczepę ciągnika. Ta wylądowała w rowie.

Naczepa wylądowała w rowie Źródło: KPP Pisz

Wysoki mandat i punkty karne

"Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ciągnikiem rolniczym kierował 32-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Mężczyzna dostał mandat w wysokości czterech tysięcy złotych. Otrzymał też 10 punktów karnych.

Wjechał ciągnikiem wprost pod pociąg Źródło: KPP Pisz