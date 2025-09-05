Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"

Wszystko działo się w czwartek (4 września) po godzinie 18 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na trasie Pisz- Biała Piska.
Z ustaleń policji wynika, że kierowca ciągnika nie zatrzymał się przez znakiem "Stop" i "wjechał wprost pod jadący pociąg towarowy", który uderzył w naczepę ciągnika. Ta wylądowała w rowie.
Wysoki mandat i punkty karne
"Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ciągnikiem rolniczym kierował 32-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Piszu.
Mężczyzna dostał mandat w wysokości czterech tysięcy złotych. Otrzymał też 10 punktów karnych.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Pisz