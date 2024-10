Potrącił policjanta i przejechał z nim kilkanaście metrów na masce. Wtedy funkcjonariusz go rozpoznał

W trakcie pościgu w okolicy Bartoszyc (woj. warmińsko-mazurskie) kierowca fiata po 20-kilometrowym pościgu zatrzymał się, po czym potrącił biegnącego do niego policjanta. Funkcjonariusz, jadąc na masce samochodu, rozpoznał 33-latka. Kierowca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Na tę chwilę 33-latkowi grozi 10 lat więzienia, trafił do aresztu. Policja udostępniła nagranie z pościgu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło tydzień temu w czwartek (10.10). Policjanci z Bartoszyc (woj. warmińsko-mazurskie) wcześnie rano zauważyli osobowego fiata, a za nim smugę gęstego dymu wydobywającą się z tłumika. Chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli, ten jednak zaczął uciekać.

- Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierowcy fiata do zrozumienia by się zatrzymał. Pościg kontynuowali przez kilkanaście kilometrów. Kierowca fiata celowo jechał środkiem drogi, by nie dać się wyprzedzić. Wykonywał niebezpieczne manewry i poważnie zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym, popełniając przy tym liczne wykroczenia - przekazała podkom. Marta Kabelis z KPP w Bartoszycach.