Olsztyn 13-latka na hulajnodze wjechała wprost pod samochód. Wszystko nagrała kamera Damian Nowicki |

Auto potrąciło 13-letnią dziewczynkę [NAGRANIE] Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Augustowie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

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Do wypadku doszło na początku października, na jednym z augustowskich skrzyżowań. 13-letnia dziewczynka poruszająca się hulajnogą elektryczną wjechała w samochód osobowy. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Augustów. Hulajnogą wjechała w samochód

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie ustalili, że 13-letnia dziewczynka poruszająca się hulajnogą, wjechała na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy.

Dziewczynka trafiła do szpitala, ale z dostępnych na ten moment informacji wynika, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Nastolatka poruszała się bez kasku ochronnego, a w wyniku zderzenia trafiła do szpitala. Nagranie monitoringu dowodzi jak nieznajomość przepisów ruchu drogowego, a w tym przypadku także nierozważnego korzystania z hulajnogi, może doprowadzić do wypadku - podaje podkomisarz Magda Czarniecka, oficer prasowy policji w Augustowie.

Rzeczniczka policji potwierdza, że w związku z zajściem zostało skierowane pismo do sądu rodzinnego w Augustowie. - Ponieważ kierowca jechał zgodnie z przepisami, a dziewczynka, która wtargnęła na drogę jest niepełnoletnia, odpowiedzialność za to zdarzenie poniosą jej rodzice - dodaje Czarniecka.