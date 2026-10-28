13-latka na hulajnodze wjechała wprost pod samochód. Wszystko nagrała kamera
Do wypadku doszło na początku października, na jednym z augustowskich skrzyżowań. 13-letnia dziewczynka poruszająca się hulajnogą elektryczną wjechała w samochód osobowy. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.
Augustów. Hulajnogą wjechała w samochód
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie ustalili, że 13-letnia dziewczynka poruszająca się hulajnogą, wjechała na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy.
Dziewczynka trafiła do szpitala, ale z dostępnych na ten moment informacji wynika, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Nastolatka poruszała się bez kasku ochronnego, a w wyniku zderzenia trafiła do szpitala. Nagranie monitoringu dowodzi jak nieznajomość przepisów ruchu drogowego, a w tym przypadku także nierozważnego korzystania z hulajnogi, może doprowadzić do wypadku - podaje podkomisarz Magda Czarniecka, oficer prasowy policji w Augustowie.
Rzeczniczka policji potwierdza, że w związku z zajściem zostało skierowane pismo do sądu rodzinnego w Augustowie. - Ponieważ kierowca jechał zgodnie z przepisami, a dziewczynka, która wtargnęła na drogę jest niepełnoletnia, odpowiedzialność za to zdarzenie poniosą jej rodzice - dodaje Czarniecka.