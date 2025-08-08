"Pojemniki na odzież używaną jak śmietniki". Fast fashion zapycha system

Porzucił kilkadziesiąt worków z ubraniami, bo kontener był pełny

Kluczowe fakty: Polski Czerwony Krzyż wycofuje wszystkie kontenery oznaczone swoim znakiem. Dotyczy to około 28 tysięcy pojemników, rozmieszczonych na terenie całego kraju

Wtórpol, z którym dotąd przy segregacji darów współpracowała organizacja humanitarna, dziennie przyjmuje nawet 350 ton tekstyliów. Po zmianie przepisów - od stycznia ubrań nie można wyrzucać do śmieci - "drastycznie pogorszyła się ich jakość"

Zbiórka tekstyliów zapewniała PCK spore środki. W 2024 roku było to ponad 5 milionów złotych netto.

Według statystyk w UE rocznie produkujemy około 16 kilogramow odpadów tekstylnych na osobę.

Polski Czerwony Krzyż poinformował, że musi znacznie ograniczyć działania dotyczące zbiórki odzieży używanej do kontenerów oznaczonych znakiem PCK.

PCK dotychczas współpracował z firmą Wtórpol, zajmującą się segregacją - odzyskiwaniem i utylizacją - niepotrzebnej odzieży. Partnerstwo z przerwami trwało od 1997 r. Teraz Wtórpol wypowiedział umowę. Jak czytamy w oświadczeniu, to właśnie zerwanie dotychczasowej współpracy jest przyczyną wycofywania kontenerów.