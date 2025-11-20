Czarzasty: nie ma wroga na lewicy Źródło: TVN24

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg skomentował w czwartek doniesienia, że nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma pozbawić koła poselskie możliwości uczestnictwa w Konwencie Seniorów.

"Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku" - napisał Zandberg w serwisie X.

Koła poselskie poza Konwentem Seniorów?

Włodzimierz Czarzasty był pytany o przyszłość kół poselskich w Konwencie Seniorów w czwartkowym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24.

Marszałek wskazał, co na ten temat mówi regulamin Sejmu. - W Konwencie Seniorów zasiadają koła i kluby, które zostały wybrane na skutek głosowania obywateli w akcie wyborczym - tłumaczył.

- Natomiast koła, które powstają w trakcie Sejmu, na skutek na przykład odchodzenia z innych klubów, marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie Konwentu Seniorów bądź może nie zaprosić - dodał. Zauważył, że koła Razem, Konfederacji Korony Polskiej i Wolnych Republikanów są obecnie "dopraszane przez marszałka Sejmu".

Dopytany, czy w takim razie koła poselskie dalej będą zapraszane do Konwentu odparł: - Taką decyzję podejmę na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

- Nie wiem, jak to jest z kołami w tej chwili, bo dzisiaj dostałem informację, że z koła Razem odeszła następna posłanka, więc nie wiem, czy jeszcze będą mieli koło czy nie - zaznaczył. W rozmowie z Polską Agencją Prasową doprecyzował, że chodzi o Paulinę Matysiak. Obecnie koło Razem liczy 4 posłów.

Według Regulaminu Sejmu, w skład Konwentu Seniorów wchodzą m.in.: marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

Czarzasty: nie ma wroga na lewicy

Jednym z kół poselskich w obecnej kadencji Sejmu jest koło Razem. Posłowie tej partii głosowali przeciwko stanowisku marszałka Sejmu dla Czarzastego. Nowy marszałek był pytany, czy w związku z tym wykluczona jest wspólna przyszłość Lewicy z Razem. - Nie, absolutnie. To znaczy dystansik - odpowiedział.

- Jestem za konsolidacją Lewicy. Nie ma wroga na Lewicy. Pani Senyszyn, partia Razem zawsze będą bliskie mojemu sercu - zaznaczył.

Następnie powiedział, że będzie zabiegał o jedną listę wyborczą dla ugrupowań lewicowych: - Jeżeli nie będą chcieli, to będziemy się przekonywali. Nie mam żadnego do nich żalu - zapewnił. Dodał, że Adrian Zandberg "jest super".

Była posłanka SLD i była kandydatka na prezydenta Joanna Senyszyn informowała w sierpniu, że jej partia polityczna pod nazwą Nowa Fala Profesor Senyszyn zostanie zarejestrowana jesienią. Wyjaśniła, że celem partii jest wejście do Sejmu w 2027 r. W październiku ubiegłego roku wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, senatorka Anna Górska oraz posłanki: Joanna Wicha, Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek zdecydowały o opuszczeniu partii Razem. Parlamentarzystki przekazały, że pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zapisują się do żadnej partii. W tym samym tygodniu kongres partii Razem zdecydował o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy i utworzeniu koła poselskiego. Adrian Zandberg ocenił wtedy, że ostateczną kwestią, która poróżniła jego partię z władzami Nowej Lewicy, był projekt budżetu na 2025 r. Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. Rada Krajowa Razem podjęła decyzję o poparciu nowego rządu koalicyjnego, choć członkowie partii nie weszli w jego skład. Jak podkreślili wówczas liderzy: Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, nie udało się przekonać pozostałych partii (KO, Polski 2050, PSL), aby kluczowe dla ich formacji postulaty zostały wprowadzone do umowy koalicyjnej.

