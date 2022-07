Dwulatka z Kentucky najmłodszym członkiem Mensy. Inteligencją przewyższa 99 proc. rówieśników

Ma zaledwie dwa lata, a już potrafi czytać i tworzyć wyrazy. W teście na inteligencję uzyskała rezultat wyższy niż 99 proc. rówieśników. Isla McNabb z Kentucky została właśnie najmłodszym członkiem Mensy, stowarzyszenia zrzeszającego ludzi o wyjątkowo wysokim IQ.

Krótko po drugich urodzinach Isli jej rodzice, Jason i Amanda McNabb, zastali cały dom pokryty plastikowymi literkami-zabawkami. Jak informuje USA Today, ułożone z liter napisy były wszędzie - przy krześle widniał wyraz "krzesło", przy maszynie do produkcji lodu - "lód". Nawet kot został "podpisany". Któregoś dnia w miejscu, w którym stała zazwyczaj Amanda, pojawiło się ułożone z plastikowych liter słowo "mama".

Odkrycie "niemal przerażające"

Autorem wszystkich napisów była Isla. Cytowany przez amerykański portal ojciec dziewczynki przyznał, że odkrycie było "niemal przerażające". To on pokazał córce plastikowe literki. Układał z nich na stole różne słowa, aby zobaczyć, czy dwulatka będzie w stanie je wymówić. Nie spodziewał się, że Isla od razu nauczy się sama tworzyć wyrazy.

McNabbowie mają w domu kamery. Nagrania potwierdziły, że dziewczynka ułożyła wszystkie napisy samodzielnie. Później zaczęła z sukcesami uczyć się nazw różnych dinozaurów i rozpoznawać je na obrazkach. Jak pisze USA Today, rodzice dziewczynki zawsze podejrzewali, że jest ona wyjątkowo bystra. Nie spodziewali się jednak, że mowa o aż tak wysokim poziomie inteligencji.

Dlatego zgłosili córkę do psychologa, by sprawdzić jej IQ. Wyniki testu były zdumiewające. We wszystkich badanych kategoriach dziewczynka uzyskała wynik zdecydowanie przewyższający średnią, najlepiej poszło jej w kategorii wiedzy. Psycholog, która wykonała test, stwierdziła, że dziewczynka jest hiperlektyczna, co oznacza, że nadzwyczajnie wcześniej wykształciła się u niej umiejętność czytania.

Najmłodszy członek Mensy

Jason i Amanda McNabb wysłali wynik testu do Mensy, organizacji zrzeszającej ludzi o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Nie podano, jaki dokładnie wynik uzyskała Isla, ale wiadomo, że rezultat sytuował ją w 99. centylu w swojej kategorii wiekowej. To wystarczyło, by dziewczynka została przyjęta do Mensy.

Isla McNabb stała się najmłodszym członkiem w historii organizacji. Co prawda w przeszłości zdarzało się już, że do Mensy wstępowały dwuletnie dzieci, ale w momencie przyjęcia nikt nie był młodszy niż Isla. Potwierdził to w dyrektor marketingu i komunikacji organizacji.

Rodzice dziewczynki przekazali USA Today, że w najbliższych latach nie mają zamiaru informować Isli o jej niezwykłej inteligencji i przynależności do Mensy. "Nie chcemy, żeby popadła w kompleksy albo czuła presję" - wyjaśniła Amanda McNabb.

Kto może należeć do Mensy?

Założona w 1946 roku w Anglii Mensa zrzesza ludzi mieszczących się wśród 2 proc. społeczeństwa o najwyższym ilorazie inteligencji. W Polsce, aby dostać się do organizacji, w teście trzeba uzyskać wynik równoznaczny z IQ na poziomie przynajmniej 130 w skali Wechslera. Mensa na całym świecie ma ok. 145 tys. członków.

W ubiegłym roku media informowały o przyjęciu w szeregi Mensy rówieśniczki Isli, dwuletniej Kashe Quest z Kalifornii. Mimo swojego młodego wieku dziewczynka znała na pamięć całą tablicę Mendelejewa i umiała rozpoznać po kształcie i nazwać wszystkie amerykańskie stany.

